Mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Die junge Generation steht vor großen Herausforderungen, den Planeten in dem Zustand zu bewahren, wie wir ihn heute vorfinden. Ein zentrales Thema spielt dabei auch der Ausbau erneuerbarer Energien durch Windkraft- und Solaranlagen. Die Branchen erleben derzeit eine Renaissance nach Jahren verfehlter Prognosen und Pleiten. Dass sich wieder Licht am Ende des Solar-Tunnels befindet, zeigt der Kursverlauf der Aktie von First Solar, die sich zuletzt von ihren Tiefständen lösen konnte.

