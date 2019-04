Nach der Rallye in den vergangenen Wochen bis auf ein neues Mehrjahreshoch bei 25,83 Euro ist die Aktie von Evotec zuletzt in einen Konsolidierungskurs übergegangen. Zeitweise korrigierte das Papier am heutigen Mittwoch bis in den Bereich von 23,58 Euro. Damit notierte der Wert nur noch knapp über dem Ausbruchsniveau von 23,36 Euro, dem Oktoberhoch 2018. Sorgen brauchen sich Anleger indes aber nicht machen. Ein Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau ist absolut trendkonform und nach dem starken Anstieg zuvor durchaus auch wünschenswert. An den fundamental starken Aussichten hat sich bei Evotec nichts geändert. Größere Rücksetzer sieht DER AKTIONÄR weiter als Kaufchance bei dem Biotechwert. Bereits investierte Anleger können sich seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Oktober vergangenen Jahres nach wie vor über ein sattes Plus von rund 38 Prozent freuen.

Den vollständigen Artikel lesen ...