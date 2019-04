(shareribs.com) London 10.04.2019 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester, nachdem in den USA ein erneuter Anstieg der Rohölbestände gemeldet wurde. Die OPEC soll ihren Ausstoß im März erneut gesenkt haben.Wie das American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der letzten Woche um 4,1 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände von Benzin sollen derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...