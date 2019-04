Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Vortagesabgaben ist die Wall Street mit leichten Gewinnen in den Handel am Mittwoch gestartet. Allerdings dürfte zunächst weiter Zurückhaltung dominieren. Mit Spannung werde vor allem auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung im späten Verlauf gewartet. Daneben dürften auch der drohende Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, das nach wie vor ausstehende Abkommen in den Handelsgesprächen mit China und das weiter bestehende Risiko eines harten Brexits die Investoren an der Seitenlinie halten, heißt es. Doch wird auf dem Brexit-Gipfel mit einer Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU gerechnet - die Dauer ist jedoch offen.

Der Dow-Jones-Index verbessert sich kurz nach der Eröffnung um 0,2 Prozent auf 26.194 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite klettern ebenfalls um jeweils 0,2 Prozent. Die US-Verbraucherpreise haben keinen größeren Einfluss auf den Handel. Diese sind im März gestiegen, getrieben von einem Anstieg der volatilen Ölpreise, welcher den moderaten Preisdruck überdeckte. Die Preise erhöhten sich um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten eine Zunahme um 0,3 Prozent erwartet. In der Kernrate, welche die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor lässt, stiegen die Preise um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Levi Strauss überzeugt mit Zahlen

Bei den Einzelwerten legt die Aktie von Levi Strauss kräftig zu. Der Jeanshersteller hat in seinem ersten Zahlenausweis seit dem Börsengang im März ein Umsatzplus und einen Gewinn ausgewiesen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurde noch ein Fehlbetrag verzeichnet. Die Aktie steigt um 6,9 Prozent.

Für die Papiere von Delta Airlines geht es um 2,1 Prozent nach oben. Die drittgrößte Fluggesellschaft der USA wird die Kapazitäten in der wichtigen Sommerreisesaison stabil halten. Mit dieser Ankündigung zerstreute die Fluglinie Sorgen der Investoren, dass Airlines zuviel Kapazitäten aufgebaut und die Preise für Ferienflüge so unter Druck gesetzt hätten. Für das erste Quartal meldete Delta einen Quartalsgewinn am oberen Ende der Analystenerwartungen, die nach einem Investoren-Update in der vergangenen Woche reduziert worden waren. Auch die Prognose für das zweite Quartal entsprach den Erwartungen.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im März keine einzige Bestellung für Maschinen des Typs 737 MAX erhalten. Diese sind aufgrund zweier Abstürze derzeit mit einem Flugverbot belegt. Es war der erste Monat seit fast sieben Jahren, in dem Boeing kein Exemplar seines Bestsellers verkaufen konnte. Boeing lieferte von der 737 Max im März auch nur 11 Exemplare aus, und damit weniger als die Hälfte als jeweils in den beiden vorangegangenen Monaten. Die Boeing-Aktie verliert 0,7 Prozent.

Euro gibt mit Draghi-Aussagen nach

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Sowohl die Leitzinsen als auch das Wertpapierportfolio sowie die diesbezüglichen Prognosen blieben unverändert. Mit dem Beginn der Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi gibt der Euro allerdings nach auf 1,1243 Dollar von 1,1280 Dollar. Nach Einschätzung eines Händlers enthalten die Aussagen substanziell nichts Neues. Doch scheint die Betonung der Wachstumsrisiken in der Eurozone die Gemeinschaftswährung doch etwas stärker zu belasten. Nach Einschätzung von Draghi liegen die Wachstumsrisiken auf der Unterseite. Er verweist dabei auf die geopolitischen Unsicherheiten und die Risiken durch Protektionismus.

Die Ölpreise erholen sich von den Vortagesabgaben. Gestützt wird das Sentiment von Daten der Opec. Die Ölförderung des Kartells ist im März deutlich zurückgegangen, ausgelöst vor allem von Förderdrosselungen in Saudi-Arabien und Ausfällen in Venezuela. In ihrem Ölmarktbericht vermeldet die Opec, dass ihre Rohöl-produktion im Monatsvergleich um 534.000 Barrel pro Tag gesunken sei. Zudem wird auf die offiziellen US-Rohöllagerdaten gewartet. Die API-Daten hatten am Vorabend einen deutlichen Anstieg der US-Lagervorräte in der zurückliegenden Woche gemeldet, zugleich jedoch auch einen kräftigen Rückgang bei den Benzinvorräten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 64,37 Dollar, Brent erhöht sich um 0,3 Prozent auf 70,84 Dollar.

Der Goldpreis zeigt sich weiter stabil über der Marke von 1.300 Dollar. Der Preis für die Feinunze legt um 0,1 Prozent zu auf 1.305 Dollar. Die weiter bestehenden globalen Sorgen stützen das Sentiment, heißt es.

Die US-Anleihen bauen ihre Vortagesgewinne leicht aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 2,1 Basispunkte auf 2,48 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.193,84 0,17 43,26 12,29 S&P-500 2.883,91 0,20 5,71 15,04 Nasdaq-Comp. 7.924,82 0,20 15,54 19,43 Nasdaq-100 7.582,00 0,18 13,52 19,78 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,32 -3,7 2,35 111,3 5 Jahre 2,28 -2,8 2,31 35,6 7 Jahre 2,37 -2,3 2,40 12,6 10 Jahre 2,48 -2,1 2,50 3,5 30 Jahre 2,90 -1,6 2,91 -17,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:36 Di, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1243 -0,20% 1,1270 1,1275 -1,9% EUR/JPY 124,88 -0,26% 125,26 125,30 -0,7% EUR/CHF 1,1268 +0,03% 1,1269 1,1277 +0,1% EUR/GBP 0,8600 -0,34% 0,8622 0,8635 -4,4% USD/JPY 111,09 -0,06% 111,15 111,13 +1,3% GBP/USD 1,3072 +0,13% 1,3071 1,3058 +2,4% Bitcoin BTC/USD 5.271,49 +1,03% 5.257,00 5.213,76 +41,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,37 63,98 +0,6% 0,39 +38,4% Brent/ICE 70,84 70,61 +0,3% 0,23 +29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,99 1.304,14 +0,1% +0,85 +1,7% Silber (Spot) 15,22 15,23 -0,1% -0,01 -1,8% Platin (Spot) 894,69 892,00 +0,3% +2,69 +12,3% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,4% -0,01 +10,8% ===

