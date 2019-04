Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex wieder. Während der kleinere Wettbewerber Senvion gestern Insolvenz angemeldet hat, läuft es für Nordex weiterhin glänzend. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Bei den Verkäufen steht BYD auf dem vierten Platz. Die Aktie des Autobauers hatte in den letzten Tages deutlich zulegen können. Beflügelt haben hier gute Absatzzahlen für den Monat März.