Der EZB-Präsident findet warnende Worte für den haushaltspolitischen Kurs Italiens. Auch das Verhalten der USA sieht Draghi problematisch.

EZB-Präsident Mario Draghi hat die italienische Regierung angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten zum Handeln aufgefordert. "Es ist ziemlich klar, dass das Augenmerk für Italien darauf liegt, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen", sagte der Chef der Europäischen Zentralbank am Mittwoch in Frankfurt. "Italien weiß, was zu tun ist."

Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung hatte zuvor ihre Wachstumsprognosen gekappt. Sie erwartet 2019 nur einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent. Im Dezember hatte sie 1,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Das Defizitziel wurde auf 2,4 Prozent des BIP nach oben korrigiert. Im Dezember hatte sich die Koalition nach langem Gezerre mit der EU-Kommission auf 2,04 Prozent festgelegt, weil die Brüsseler Behörde die ursprünglich von Rom vorgeschlagenen 2,4 Prozent als zu hoch abgelehnt hatte. ...

