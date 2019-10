Wien (www.anleihencheck.de) - Der regionale Chicago PMI wurde gestern für September mit 47,1 Zähler um nahezu 3,3 Indexpunkte tiefer als im Monat davor veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute stehe der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA am Datenkalender. Ein Anstieg in Richtung der 50-Punkte-Marke werde aufgrund der im letzten Monat beobachtbaren versöhnlicheren Töne im Handelsstreit erwartet. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden dies aber nicht als Zeichen einer Bodenbildung interpretieren. Auch wenn sich einzelne Komponenten des Index verbessern könnten, bleibe ein erneuter Schock durch den Handelskonflikt jederzeit denkbar. Die Daten seien für den kurzfristigen FED-Ausblick von Bedeutung, zumal sich der Markt auf ein mit starken Unsicherheiten behaftetes Szenario festgelegt habe und eine Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung einpreise. ...

