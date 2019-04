Die Aktie von Geely hat in den letzten Tagen gleich mehrere Kaufsignale geliefert. Das Papier hat die wichtige 200-Tage-Linie hinter sich gelassen und den bedeutenden horizontalen Widerstand bei 16,25 Hongkong-Dollar geknackt. Rückenwind bekam das Papier durch die Hoffnung auf ein baldiges Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie den guten Absatzzahlen für den Monat März. Am Dienstag legte die Bank of America Merrill Lynch nach.

