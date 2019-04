Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für IAG von 6,30 auf 5,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Sie bleibe für Fluggesellschaften mit umfangreichen Aktivitäten in Großbritannien vorsichtig, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auswirkungen des Brexit sowohl für das Land als auch für die EU seien derzeit schwierig zu quantifizieren. Die IAG-Aktie dürfte sich weiter schlechter als die Papiere der großen Konkurrenten entwickeln./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0177542018