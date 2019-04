Durch den anhaltenden Trend zur Miniaturisierung von Baugruppen werden mehr und mehr Produkte vom klassischen THT-Layout zur reflowfähigen SMT-Baugruppe weiterentwickelt. Zurück bleiben einige wenige THT-Bauelemente, die nach dem Reflowprozess eingelötet werden müssen, weil sie in SMD-Form nicht verfügbar oder unverhältnismäßig teurer als das entsprechende bedrahtete Bauelement sind. Meist handelt es sich hier um Steckverbinder, Elkos oder Spulen, nicht selten sind es temperaturempfindliche Komponenten oder Bauelemente aus dem Bereich Elektromobilität.

Vor allem durch die hohen Qualitätsanforderungen wird in vielen Bereichen der Elektronikfertigung ein manuelles Einlöten dieser Restkomponenten heute nicht mehr akzeptiert. Zu viele nicht steuerbare Variablen stehen einem reproduzierbaren Prozess "im Wege" und zu groß ist die subjektive Beeinflussung durch das Personal. Nicht unerheblich ist aber auch der Kostenaspekt, unter dem manuelle Lötprozesse betrachtet werden müssen und die Kosten für den Personaleinsatz stehen hier nur auf den ersten Blick im Vordergrund. Auch "versteckte Kosten", wie beispielsweise Personalschulungen oder Kosten für Verbrauchsmaterial müssen berücksichtigt werden.

Keep it simple

Hohe Automatisierungsgrade in der Produktion bedeuten üblicherweise hohe Investitionen in den Maschinenpark, wodurch vor allem bei kleinen oder mittleren Fertigungsvolumen die Investition in einen automatisierten Selektiv-Lötprozess unrentabel scheint. Ganz anders gestaltet sich dieser Aspekt, wenn nicht überautomatisiert wird, sondern die Automatisierung adäquat erfolgt. Das Ergebnis ist das ideale Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Der Grundsatz "keep it simple" hat dabei Priorität. Die Bedienung der Anlage und die Prozesse müssen vom Bediener auf einen Blick erkannt werden: Was macht die Maschine und warum?

Mit dem Fokus bei der Entwicklung einer neuen Maschinenplattform auf genau diese Punkte, stellt Seho Systems das neue Selektiv-Lötsystem Start Selective vor. Der Name ist dabei Programm: Anschließen, einschalten, produzieren. Die Start Selective ist das optimale Selektiv-Lötsystem à la plug-and-produce und für den Einstieg in das automatisierte Löten oder auch für kurzfristige Kapazitätserweiterungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...