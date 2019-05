Rüschlikon (ots) -

- SPERRFRIST 7. MAI, 19.30 Uhr -



7. Mai 2019 - In Anwesenheit von internationalen Spitzenvertretern

aus Wirtschaft, Forschung und Politik wurde am 7. Mai 2019 der 13.

Gottlieb Duttweiler Preis in einer feierlichen Zeremonie an die

KI-Plattform Watson vergeben. Entgegengenommen hat ihn

stellvertretend John E. Kelly III, Executive Vice President bei IBM.



Zum ersten Mal gehe der Preis nicht an eine menschliche

Intelligenz, sondern an eine künstliche, sagte David Bosshart, Leiter

des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) in seiner Begrüssung. Watson

sei ein Pionierwerk, ein Wegweiser in die Zukunft.



Sarah Kreienbühl, die den Preis als Stiftungsratspräsidentin der

Stiftung «Im Grüene» überreichte, betonte in ihrer Ansprache, dass

der Preis weder an Firmen vergeben werde noch für kurzlebige

«business opportunities». Vielmehr seien es hervorragende Leistungen

zum Wohle der Allgemeinheit, welche alle bisherigen Preisträger

auszeichneten - darunter der frühere tschechoslowakische

Staatspräsident Václav Havel, BRD-Aussenminister Joschka Fischer,

UNO-Generalsekretär Kofi A. Annan, Wikipedia-Erfinder Jimmy Wales

oder Tim Berners-Lee, Begründer des World Wide Web.



Der Preis sei ein Spiegel seiner Zeit, so Kreienbühl weiter. Wir

seien heute in einem postheroischen Zeitalter der totalen Vernetzung

angelangt, in welchem der Mythos des erfolgreichen Einzelkämpfers

verblasse. Über unsere weitere Entwicklung würden kollektive

Intelligenz und ein fein abgestimmtes Zusammenspiel von Mensch und

Maschine bestimmen. «Unsere dringlichsten Probleme werden wir nicht

mehr ohne Hilfe von künstlicher Intelligenz lösen können. Hunger,

Klimawandel, Energieversorgung, globale Warenströme, Migration oder

Epidemien basieren auf gegenseitigen Abhängigkeiten.» Watson sei

deshalb nichts weniger als der Prototyp einer neuen Spezies von

autonom agierenden Artefakten, mit denen wir künftig immer enger und

besser zusammenarbeiten würden.



Schachweltmeister Garry Kasparov, der einst gegen einen Vorläufer

von Watson ein Spiel verlor, pflichtete Sarah Kreienbühl in seiner

Laudatio bei und unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit von

Mensch und Maschine.



John E. Kelly III, als Executive Vice President in der

allerobersten Führungsriege von IBM, erklärte in seiner Dankesrede,

dass wir an einem Wendepunkt angelangt seien: «Wir befinden uns in

einem neuen Zeitalter und gehen über zu Technologien, die selbständig

lernen und zu Computern, die nicht mehr programmiert werden müssen.»

Daten, so Kelly, seien die neue Grundlage für Wettbewerbsvorteile.

Dazu müssten sie aber veredelt werden, und genau das leiste

Künstliche Intelligenz.



«Wer die Codes schreibt, bestimmt auch die Regeln», rief

Bundeskanzler Walter Thurnherr in Erinnerung. Thurnherr, der im Namen

des Schweizer Bundesrates gratulierte, erinnerte darum an die

Bedeutung kluger Regulierung. «Künstliche Intelligenz ist

faszinierend, aber auch undurchsichtig und unberechenbar.» Es gelte

abzuwägen zwischen zwei Gefahren: durch zu frühe Verbote Chancen zu

verpassen, und durch zu späte Verbote Schäden anzurichten.



Der politisch unabhängige Gottlieb Duttweiler Preis wird in

unregelmässigen Abständen für hervorragende Leistungen zum Wohle der

Allgemeinheit verliehen. http://gdi.ch/gd-preis



