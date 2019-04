Die Nordex-Aktie ist in diesem Jahr bislang kaum zu bremsen gewesen. Ausgehend von einem Kursniveau bei 7,56 Euro stieg die Aktie Mitte Februar bis auf 10,35 Euro, was einem Wertzuwachs von fast 40 Prozent entsprach. Nach einer leichten Korrektur startete Ende Februar die nächste Kursrallye, noch steiler und dynamischer als zuvor. Dies gipfelte am 3. April in einem neuen 2-Jahres-Hoch bei 15,39 Euro.

Damit hatte die Aktie ihren Wert seit Jahresbeginn tatsächlich mehr als verdoppelt und das ... (Alexander Hirschler)

