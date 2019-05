In dieser Woche hat die Gazprom Aktie eine Atem beraubende Kursrallye hingelegt. An der Börse in London kletterte der Aktienkurs des russischen Gas- und Ölkonzerns seit Dienstag aus dem Bereich der 5-Dollar-Marke auf bis zu 6,186 Dollar, die heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...