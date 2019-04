FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von den Abgaben des Vortages teilweise erholt ist mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 11.906 Punkte. Die geldpolitische Entscheidung der EZB setzte am Gesamtmarkt keine Akzente, drückte allerdings leicht auf den Euro und die Renditen am deutschen Anleihemarkt. EZB-Präsident Mario Draghi betonte die bestehenden Wachstumsrisiken in der Eurozone. Diese lägen auf der Unterseite. Die Anleger warten nun auf die Ergebnisse des EU-Sondergipfels - eine weitere Verlängerung des EU-Austritts Großbritanniens gilt als wahrscheinlich.

Nicht gut reagierten Bankenaktien auf Draghi-Kommentare zum Sektor. Die EZB will die Nebenwirkungen von Negativzinsen auf die Bankgewinne prüfen und hat damit indirekt Probleme aus der Negativzinspolitik für den Sektor eingeräumt. Nach Einschätzung der LBBW könnte die EZB Freibeträge für die Depositen der Geschäftsbanken beschließen, ähnlich verfahre die Schweizerische Notenbank. "Allerdings will ein solcher Schritt sehr genau überlegt sein, da er möglicherweise in den Wettbewerb am europäischen Bankenmarkt eingreift", so die LBBW. Deutsche Bank gaben um 0,7 Prozent nach und Commerzbank um 2,3 Prozent.

Siltronic senkt den Ausblick

Nach der Senkung der Prognose für das laufende Jahr brachen Siltronic um 5,1 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet nun mit einer EBITDA-Marge von 33 bis 37 Prozent. Bislang war Siltronic von einer Marge leicht unter dem Vorjahr (40,5 Prozent) ausgegangen. Wie Berenberg in einer jüngeren Studie anmerkte, setze das (frühere) Margenziel voraus, dass sich das Geschäft im zweiten Halbjahr verbessere. Siltronic erwartet aber nun, dass sich das Geschäft im zweiten Quartal weiter abschwächen wird.

Siltronic hatte die Jahresprognose unter den Vorbehalt gestellt, dass sich die Auftragseingänge für das zweite Halbjahr 2019 deutlich beleben. Wegen der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung und geopolitischer Unsicherheiten und noch nicht abgeschlossener Bestandskorrekturen in der Wertschöpfungskette sei der Eintrittszeitpunkt für die Erholung des Marktumfelds jedoch nicht mit Bestimmtheit vorauszusehen. Die Aktie der an Siltronic beteiligten Wacker Chemie gab um 2 Prozent nach.

Tagesgewinner im DAX waren Wirecard mit Aufschlägen von 1,9 Prozent. Ein Händler verwies auf die Aufnahme der Aktie in das Musterportfolio von "Der Aktionär". Dieser spekuliert mit der Aufnahme des DAX-Titels in das Musterdepot auf eine nachhaltige Trendwende.

Deutsche Börse kauft Axioma

Leicht positiv bewerteten Marktteilnehmer die Entwicklung bei der Deutschen Börse. Sie will den Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen Axioma übernehmen und diesen mit dem eigenen Index-Geschäft zusammenführen. Die Aktie gewann 0,4 Prozent.

Der Verkaufsprozess der Metro-Tochter Real läuft offenbar nicht wie ursprünglich geplant. Wie das Handelsblatt berichtete, spricht Metro neben Immobilieninvestoren auch mit dem Einkaufsverbund Markant darüber, nur den Betrieb ohne Immobilien abzugeben und dabei noch Geld draufzulegen. Metro gaben um 1,6 Prozent nach.

Die Aktie der Shop-Apotheke verlor im SDAX 10,5 Prozent auf 35,25 Euro. Das Unternehmen hat mittels Kapitalerhöhung sowie einer Aufstockung einer bestehenden Wandelanleihe Geld eingesammelt, was gewinnverwässernd wirkt. Die Kapitalerhöhung wurde zu 36 Euro je Aktie bei Investoren platziert. Nach einer Herunterstufung durch die Deutsche Bank gaben Evotec um 4,1 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,6 (Vortag: 67,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,76 (Vortag: 3,12) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und 9 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.905,91 +0,47% +12,76% DAX-Future 11.940,50 +0,39% +12,25% XDAX 11.915,35 +0,59% +12,61% MDAX 25.165,84 +0,04% +16,57% TecDAX 2.741,73 +0,00% +11,90% SDAX 11.305,00 +0,17% +18,89% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,87 39 ===

