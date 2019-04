DAX arbeitet sich nach oben, Gewinnmitnahmen bei Infineon

Nachdem im DAX zu Beginn der laufenden Börsenwoche Gewinnmitnahmen zu beobachten waren, konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer am heutigen Mittwoch den Weg nach oben antreten. Die Kurssprünge hielten sich jedoch in Grenzen.

Das war heute los. Während Marktteilnehmer mit einem Auge nach Brüssel zum EU-Sondergipfel zum Thema Brexit schauten und auf eine Verschiebung des Austrittstermins Großbritanniens aus der EU warteten, galt ihr Blick gleichzeitig der jüngsten EZB-Sitzung. Allerdings hatte die Zentralbank keine großen Überraschungen parat. Die Nullzinspolitik wird fortgeführt. "Mindestens bis Ende 2019". Und natürlich stehen die europäischen Währungshüter weiterhin bereit einzugreifen, falls sich die Euroland-Konjunktur merklich verschlechtern sollte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich heute die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) an die Indexspitze setzen. Damit geht die Achterbahnfahrt für den Zahlungsabwickler weiter. Heute lag das Kursplus in der Spitze bei etwas mehr als 3 Prozent. Das Papier profitierte von einem erfolgreichen Börsengang eines Branchenkonkurrenten in London.

