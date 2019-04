Börsengehandelte Indexfonds sind beliebt bei Anlegern, doch laut Internationalem Währungsfonds können die ETFs Angebot und Nachfrage an den Finanzmärkten durcheinander bringen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht den Boom börsengehandelter Indexfonds als eines der denkbaren Risiken für die internationalen Finanzmärkte. In seinem jährlichen Finanzstabilitätsbericht warnt der IWF unter anderem vor dem Herdenverhalten an den Finanzmärkten, das durch passive Investoren verstärkt werden könne. Der Weltwährungsfonds ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Er verleiht Geld an Krisenländer, koordiniert die weltweite Geldpolitik und soll den internationalen Handel fördern.

Mit Indexfonds (ETFs) setzen Anleger auf die Entwicklung eines Börsenindizes, der die Entwicklung einer Gruppe von Wertpapieren abbildet - wie der Dax mit den 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland oder der S&P 500 mit den 500 größten börsengehandelten US-Firmen. Darüber hinaus ...

