Stuttgart (www.fondscheck.de) - Das Klima an den internationalen Börsen wird rauer, so die Analysten vom Bankhaus Ellwanger & Geiger.Der Handelskrieg zwischen China und den USA, der bevorstehende Brexit und internationale Konflikte würden für Turbulenzen sorgen. Heftige Kursausschläge seien in den vergangenen Monaten keine Seltenheit gewesen. Was bedeute dies für Aktien-Investoren, die sich über börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz ETF) an Unternehmenstiteln beteiligen würden? Die ETF's hätten bei Anlegern in der Vergangenheit einen veritablen Siegeszug hingelegt. Viele hätten von einer anhaltenden Hausse an den weltweiten Aktienmärkten und der im Gleichschritt zulegenden Kurse der Indexfonds profitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...