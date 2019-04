Es sieht so aus, als ob das Allzeithoch bei der Datagroup-Aktie so langsam wieder in Reichweite gerückt ist. Nach dem Kursgewinn am Mittwoch im Xetra-Handel ist das 12-Monats-Hoch bei 42,45 Euro (Xetra-Handel) gar nicht mehr so weit entfernt. Das Allzeit-Hoch liegt allerdings noch etwas höher: Anfang 2018 hatte die Datagroup-Aktie zwischenzeitlich Notierungen von über 46 Euro erreicht. Das Unternehmen meldete diese Woche die Übernahme eines Unternehmens, das als "Multi-Cloud und Managed Service ... (Peter Niedermeyer)

