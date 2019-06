Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone haben beim Übernahmeversuch des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie verfehlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...