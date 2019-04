Der heutige Auftrritt von Mario Draghi war eine Art Bankrotterklärung: der Römer wiederholte (aus Verzweiflung?) variiert den Draghi-Schwur aus dem Jahr 2012 mit seiner Aussage, man könne "alle Instrumente" (welche dahte er bezeichnenderweise nicht!) zum Einsatz bringen wenn nötig. Aber ein Blick auf das, was die EZB-Politik wirklich erreicht hat, zeigt Deprimierendes - so stieg etwa der Überschuss der deutschen Target2-Salden im März so stark wie noch nie, die Kreditnachfrage stagniert, nur die Bilanzsumme der EZB wächst beständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...