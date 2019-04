FRANKFURT (Dow Jones)--Die Investoren Hellman & Friedman und Blackstone können sich weiter Hoffnung auf Erfolg bei der geplanten Übernahme des Online-Marktplatzes für Immobilien und Automobile Scout24 machen. Vorstand und Aufsichtsrat des Münchener Unternehmens haben am Mittwoch in einer gemeinsamen begründeten Stellungnahme festgestellt, dass die Offerte im besten Interesse des Unternehmens liege.

Die Gegenleistung von 46 Euro je Scout24-Aktie sei angemessen. Zudem bewerteten Vorstand und Aufsichtsrat die Absicht der Bieterin zur Errichtung einer strategischen Partnerschaft als positiv.

Die Finanzinvestoren hatten am 15. Februar über das Vehikel Bidco eine öffentliche Offerte für Scout24 vorgelegt und den Preis dabei auf 46 Euro je Aktie in bar aufgestockt, von einem früheren Angebot Mitte Januar von 43,50 Euro. Am selben Tag hatte das MDAX-Unternehmen mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat das Übernahmeangebot nun unterstützten und Scout24 daher mit Bidco eine Investment-Vereinbarung abgeschlossen habe.

