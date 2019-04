Straubing (ots) - Klar ist, dass an bestimmten Standards nicht gerüttelt werden darf. Denn wer Menschen befördert, übernimmt eine große Verantwortung. Nicht jeder kann einfach in sein Auto steigen und ohne weitere Voraussetzungen seine Brötchen damit verdienen, dass er andere durch die Gegend chauffiert. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, die auch überprüft werden. Das muss im Interesse der Sicherheit weiterhin gelten, und zwar für Taxifahrer ebenso wie für die Konkurrenz. Grundsätzlich ist es nicht mehr zeitgemäß, Wettbewerb gesetzlich zu unterbinden. Für viele Branchen und Beschäftigte ist der Weg in die digitale Zukunft schmerzhaft, die Umwälzungen sind noch nicht vorbei.



