Diese Woche meldete sich Tesla mit einer Neuigkeit im Hinblick auf die geplante Übernahme der Maxwell Technologies, Inc. (kurz "Maxwell"). Tesla bietet über eine Tochter (die "Cambria Acquisition Corp.) für Maxwell - und zwar für alle Maxwell-Aktien. Eigentlich sollte das Gebot bereits am 10. April auslaufen. Nun hat Tesla das Angebot verlängert, und zwar bis zum 15. Mai 2019. Unter dem Vorbehalt, dass das Angebot noch weiter verlängert oder auch zeitlich verkürzt werden kann. War Tesla also ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...