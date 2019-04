Mit mehr als 6.500 Mitarbeitern ist das Mercedes-Benz-Werk in Rastatt (BW) der größte Arbeitgeber jener Region. Rechtzeitig zum anlaufenden Frühling will Daimler an dem Standort nun offenbar ein Pilotprojekt starten - zum Wohle der Mitarbeiter-Gesundheit, aber auch der Umwelt zuliebe.

So kündigte der Autobauer kürzlich das Projekt "Mit dem Rad ins Werk" an. Hierfür habe man unter anderem zwei neue Stellplatz-Anlagen sowie ein modernes Zugangssystem für Fahrräder an einem Drehtor des Werks errichtet.

Für ... (Marco Schnepf)

