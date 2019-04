Zürich (ots) - Zwei Wochen vor dem Showdown beim

Industrieunternehmen Comet äussert sich Christoph Kutter, Kandidat

für das Präsidium, zur umstrittenen Wahl: «Ich fühle mich gut und bin

zuversichtlich, dass ich die Wahl gewinnen kann», sagt Kutter im

Interview mit der «Handelszeitung».



Am 25. April entscheidet das Aktionariat an der GV über einen

neuen Präsidenten. Kutter wird von der Firma und damit von Hans Hess

portiert, dem scheidenden Comet-Präsidenten. Kutter sagt auch: «Die

Wahl in den VR nähme ich auch an, wenn Heinz Kundert Präsident

würde.» Ex-VAT-Chef Kundert ist der zweite Kandidat für das Präsidium

und wird von einigen grossen Aktionären und dem amerikanischen

Stimmrechtsberater ISS unterstützt.



Kutter ist Institutsleiter beim Fraunhofer Institut in München.

«Natürlich würde ich mir die nötige Zeit für Comet rausschneiden. Es

wird ohne Zweifel Mehrarbeit sein, zusätzlich zu meiner regulären

Zeit bei Fraunhofer», so Kutter. Zum gespaltenen Aktionariat sagt er:

«Wenn ich gewinne, werde ich keinen Groll gegen irgendeinen Aktionär

haben.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90