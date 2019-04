Mainz (ots) - Donnerstag, 11. April 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Melanie Haack (5.30 bis 7.00 Uhr), Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Was bringt der Brexit-Sondergipfel? - Die Ergebnisse aus der Nacht Vorgeburtliche Bluttests - Die ethische Debatte Wo E-Roller schon Verkehrsmittel sind - Erfahrungen aus Paris und Wien Nachhilfe online - Wie gut sind die Portale im Netz? Mehr Deutschkurse für Zuwanderer? - Die Integrationsminister tagen







Donnerstag, 11. April 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Art Cologne 2019 - Kunst kaufen für Einsteiger Parkinson-Krankheit - Neues aus Forschung und Therapie Bärlauch-Gnocchi - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gäste: Kalle Pohl, Komiker Andreas Klinner, ZDF-Journalist







Donnerstag, 11. April 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Verkehrschaos in Koblenz - Drei Rheinbrücken, drei Baustellen Expedition Deutschland: Fellbach - Gute Nachbarschaft Auf dem Motorrad um die Welt - 50 Länder in zwei Jahren







Donnerstag, 11. April 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Eltern umgebracht und eingemauert - Urteil im Mordprozess wird gefällt Bratwürste mal ganz anders- Unterwegs auf Bratwurstmeisterschaft







Donnerstag, 11. April 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Milla Jovovich im Kino - Start "Hellboy - Call of Darkness" David Garrett auf Mallorca - Der Musiker auf seiner Lieblingsinsel







Donnerstag, 11. April 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Wohnungsnot und Wuchermieten - Enteignen aus Notwehr?



Gäste: Peter Altmaier, CDU - Bundeswirtschaftsminister Janine Wissler, Die Linke - stellvertretende Parteivorsitzende Boris Palmer, B'90/Grüne - Oberbürgermeister Tübingen Rouzbeh Taheri - "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" Maren Kern - Vorstand Verband BBU e.V.



Besitzer von ungenutztem Baugrund enteignen? Oder gleich ganze Wohnungsbaukonzerne? In Berlin könnte ein Volksbegehren genau das bald von der Politik fordern. Radikale Notwehr gegen Wohnungsmangel und steigende Miete oder Rückfall in den Staatssozialismus? Sozialwohnungen sind Mangelware - auch weil Städte und Kommunen überall in Deutschland ihr "Tafelsilber" noch bis vor zehn Jahren verkauften. Ist es jetzt sinnvoll, diese Wohnungen zurückzuholen? Wie hoch sollten die Entschädigungen für die Konzerne ausfallen? Hilft das gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten? Ist es gar ein gutes Geschäft für den Staat und seine Bürger?



