Zürich (ots) - Der Flughafen Zürich sucht einen Partner für die

Neugestaltung des digitalen Auftritts. Das zeigt eine Ausschreibung,

wie die «Handelszeitung» berichtet. Ein Experte schätzt die Kosten

auf einige Millionen Franken.



Der neue Digitalauftritt soll bereits Ende März 2020 live sein.

Dieses Datum bekräftigt der Flughafen mehrfach in den

Ausschreibungsunterlagen. Der Umbau steht unter dem Motto: «Wie

würden die Netflixe, Spotifys, Instagrams und Co. dieser Welt mit

Flugplaninformationen, Promotionen und Wayfinding umgehen und den

Auftritt des Flughafens inszenieren?»



Hintergrund der Ausschreibung ist die geplante Eröffnung des

Milliardenprojekts The Circle. Im nächsten Jahr sollen alle

Bauarbeiten abgeschlossen sein, wie Flughafensprecherin Raffaela

Stelzer bestätigt. Die Vermietungsquote der gesamthaft rund 70'000

Quadratmeter umfassenden Bürofläche beträgt «derzeit gut 60 Prozent»,

so die Sprecherin.



