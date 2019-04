Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen (pta030/10.04.2019/19:45) - Aufgrund der erfolgten OePR-Prüfung hat die Gesellschaft eine Second Opinion zur Überprüfung des Firmenwertes in Auftrag gegeben, an welcher derzeit noch gearbeitet wird. Nachdem die Würdigung des Firmenwertes im Jahresabschluss 2018 eine wesentliche Bedeutung hat, verzögert sich die Erstellung des Jahresabschlusses 2018.



Dementsprechend muss die laut Finanzkalender für den 26. April 2019 angekündigte Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 verschoben werden. In weiterer Folge wird auch die 3. ordentliche Hauptversammlung später als ursprünglich geplant stattfinden.



Die neuen Termine für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und für die 3. ordentliche Hauptversammlung werden zeitnah veröffentlicht.



St. Margarethen im Burgenland, 10. April 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Ing. Lukas Scherzenlehner Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1554918300309



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 10, 2019 13:46 ET (17:46 GMT)