MailStore Software GmbH, ein führender Spezialist für E-Mail-Archivierung, veröffentlichte heute Version 12 seiner Software. Die Anwender von MailStore Server und der MailStore Service Provider Edition (SPE) profitieren von der erhöhten Sicherheit durch einfachere Handhabung und dank MailStore Gateway von einem einfacheren Mittel der Archivierung von Journal-E-Mails der Cloud Services, wie beispielsweise Microsoft Office 365. Mit MailStore V12 wird das E-Mail-Management noch sicherer und einfacher in der Handhabung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190410005813/de/

MailStore Gateway is a free add-on program that allows emails from cloud services such as Microsoft Office 365 and Google G Suite, or from other email servers, to be archived. https://download.mailstore.com/marketing/en/mediakit.zip (Photo: Business Wire)