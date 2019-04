Globaler Kosmetikhersteller sponsert Veranstaltung in Barcelona für führende Vordenkerinnen, Innovatorinnen und Wegbereiterinnen

Mehr als 55 Jahre, nachdem Mary Kay Ash das Unternehmen gründete, das inzwischen einer der führenden Fürsprecher für Empowerment und Unternehmergeist von Frauen ist, unterstützt Mary Kay Inc. als Presenting-Sponsor der Cornerstone-Konferenz des International Women's Forum (IWF) auch weiterhin Frauen in Führungsrollen. Die Veranstaltung, die vom 10. bis 12. April in Barcelona in Spanien stattfindet, bringt Vordenkerinnen, Innovatorinnen und Wegbereiterinnen aus der ganzen Welt zusammen, um weltweite Probleme aus der Perspektive von Frauen zu betrachten.

Die IWF Cornerstone-Konferenz ist eine dynamische Gelegenheit zur Unterstützung von Frauen in Führungsrollen, sowohl global als auch lokal. IWF ist eine Organisation von über 7.000 vielfältigen und fähigen Frauen aus 33 Ländern und sechs Kontinenten, die sich von ihren Mitgliedern und ihrer Mission leiten lässt. Die Teilnehmerinnen treffen sich, um Wissen auszutauschen, ein Unterstützungsnetz anzubieten und Einfluss zu nehmen.

Gema Aznar, Geschäftsführerin von Mary Kay Spanien, wird im Rahmen der IWF Cornerstone-Konferenz das "Fashion Forward"-Komitee vorstellen. Spaniens Rolle in der Mode wird mit gängigen Marken wie Zara, Mango und Desigual immer bedeutender. Dieses Komitee wird sich mit der in schnellem Wandel begriffenen Dynamik dieser Branche sowie den innovativen Ansätzen von Designern und Herstellern für eine nachhaltigere Modeindustrie befassen.

"Mary Kay wurde von einer Frau für Frauen gegründet und unser Sponsoring des International Women's Forum ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, Frauen auf der ganzen Welt zu befähigen" sagt Frau Aznar. "Die Befähigung von Frauen war das Lebenswerk von Mary Kay Ash und machte sie zu einer richtungsweisenden Unternehmerin. Ihr Vermächtnis machte sie zum Symbol. Wir sind stolz, ihre Arbeit fortsetzen zu können, indem wir diese Veranstaltung und viele andere sponsern, die den mächtigsten und einflussreichsten Frauen unserer Zeit eine Plattform bieten."

Rednerinnen in Barcelona sind u. a.:

Misha Nonoo (UK) , Designerin und Kreativdirektorin von Misha Nonoo

, Designerin und Kreativdirektorin von Misha Nonoo Jennifer Fleiss (USA) , Mitbegründerin von Rent the Runway und Leiterin Business Development, Mitbegründerin und CEO von Jetblack im Store No. 8 Gründerzentrum von Walmart

, Mitbegründerin von Rent the Runway und Leiterin Business Development, Mitbegründerin und CEO von Jetblack im Store No. 8 Gründerzentrum von Walmart Beatriz Bayo (Spanien) , Direktorin für soziale Unternehmensverantwortung bei MANGO

, Direktorin für soziale Unternehmensverantwortung bei MANGO Moderatorin Maria Eugenia Girón (Spanien), Geschäftsführerin von IE Premium und Prestige Business Observatory, Vorstandsmitglied und Mitglied von IWF Spanien

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mary Kay, da die Mission dieses Unternehmens Frauen als Unternehmerinnen und in Führungsrollen ganz genau zu unserer eigenen Mission passt", sagt Stephanie O'Keefe, CEO von IWF. "Es ist von kritischer Bedeutung, Beziehungen mit führenden Unternehmen wie Mary Kay zu pflegen, um weiterhin einen Unterschied für Frauen weltweit machen zu können."

Die IWF veranstaltet jedes Jahr zwei internationale Konferenzen, die Vordenkerinnen die einzigartige Möglichkeit bieten, globale Probleme im lokalen Kontext und aus der Perspektive von Frauen zu betrachten, darunter Fortschritt, Geschäft, Wirtschaft, Unternehmen sowie Nachhaltigkeit, und zwar auf internationaler Ebene. Es ist eine Ehre für Mary Kay, auch für die World Leadership Conference 2019 im kanadischen Toronto vom 13. bis 15. November als Presenting-Sponsor aufzutreten, wo VordenkerInnen sich treffen, um unvoreingenommen neue Wege zur Kreativität, Kooperation und Konnektion zu untersuchen. Detaillierte Informationen über IWF finden Sie unter hier.

Informationen zu Mary Kay

Unser Erfolg bei Mary Kay liegt in unserem Einsatz für unwiderstehliche Produkte, eine lohnende Möglichkeit und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Mary Kay inspiriert schon seit 55 Jahren Frauen in nahezu 40 Ländern, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Unser Milliarden-Dollar-Unternehmen bietet das Allerneuste in der Hautpflege, Kosmetik in kräftigen Farben sowie Parfums. Lassen auch Sie sich von Mary Kay überzeugen: marykay.com.

