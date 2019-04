Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch keine großen Schritte gewagt. Der Dow Jones Industrial kam mit plus 0,03 Prozent auf 26 157,16 Punkte kaum voran.

Auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte der US-Leitindex kaum reagiert. Die Fed bleibt ihrer abwartenden Haltung für 2019 zunächst treu. Die bestehenden Risiken sprechen laut einer Mehrheit der Fed-Mitglieder für einen unveränderten Leitzins in diesem Jahr.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,35 Prozent auf 2888,21 Punkte hoch. Deutlichere Kursaufschläge von 0,57 Prozent auf 7511,49 Zähler verbuchte der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 ./ajx/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0330 2019-04-10/22:19