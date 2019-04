Düsseldorf (ots) - "Einzigartig" ist ein überstrapazierter Begriff, doch auf Dirk Nowitzki passt er. Sein sportliches Lebenswerk ist unvergleichlich und wird es auch bleiben. Das liegt weniger an den Erfolgen, zu denen er seine vergleichsweise schwachen Mannschaften beflügelte; WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005, Olympia-Teilnahme 2008, schließlich NBA-Titel 2011. Nowitzki hat das höchste Niveau erreicht und anderthalb Jahrzehnte lang gehalten. Sein Name steht für Loyalität und Liebe zum Spiel, für Fleiß und Fairness, Disziplin und Demut. Gier ist ihm fremd, auf rund 200 Millionen Dollar hat er freiwillig verzichtet. Viel Geld auch für einen, der 250 Millionen Dollar Gehalt bekam - Nowitzki verlangte, dass alles andere in gute Mitspieler investiert würde. Die zwei Skandälchen in 21 Jahren (Verhaftung einer Heiratsschwindlerin, Steuerhinterziehung seines Mentors) trafen ihn selbst am meisten. Bewusst trug er nur einen Konflikt aus: Zum Unmut seiner Bosse in Dallas lief er in seinen Sommerpausen stets für die deutsche Nationalmannschaft auf. Jetzt sattelt er um von Superstar auf Ehemann und Familienvater. Es sei ihm von Herzen gegönnt.



