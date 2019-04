Velodyne Alpha Puck als wegweisende Innovation im Automobilbereich ausgezeichnet

Velodyne Lidar, Inc. wurde bei einer Preisverleihung am 8. April in Detroit als Gewinner des Automotive News PACE Award 2019 geehrt. Velodyne erhielt als einziger Lidar-Anbieter diese renommierte Auszeichnung, die Automobilzulieferer für überlegene Innovation, technologischen Fortschritt und Geschäftsleistung anerkennt.

Velodyne wurde für den Velodyne Alpha Puck ausgezeichnet, einen Lidarsensor, der speziell für autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrzeugsicherheit bei Autobahngeschwindigkeiten entwickelt wurde. Der Sensor ist perfekt für die Autonomie der Stufe 4-5 und erzeugt ein Bild, das am besten als "atemberaubend" beschrieben wird, mit dem höchstauflösenden Datensatz der Welt. Er bietet die längste Reichweite für Autobahnfahrten und maximale Sicherheit.

"Velodyne fühlt sich geehrt, dass der Alpha Puck von Automotive News und deren Experten-Jury für herausragende Leistungen im Bereich der Automobilinnovation ausgezeichnet wurde", so Marta Hall, Präsidentin und CBDO von Velodyne Lidar. "Der Alpha Puck ist das Ergebnis einer zehnjährigen Lidar-Entwicklung sowie eines Lernprozesses über Millionen von Straßenkilometern und demonstriert die Führungsposition von Velodyne mit den intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz."

Lidar-Sensoren sind zentraler Bestandteil autonomer Fahrzeuge (AF) und moderner Fahrerassistenzsysteme (FAS). Velodyne liefert die größte Menge von Lidar-Sensoren an die Automobilindustrie und hat mehr als 250 Kunden weltweit. Sensoren von Velodyne liefern umfangreiche Computerwahrnehmungsdaten, die Echtzeit-Objekt- und Freiraumerkennung für sichere Navigation und zuverlässigen Betrieb ermöglichen.

Die 25. Ausgabe der jährlichen PACE Awards wurde von Automotive News und der Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA) für wegweisende Produkt- und Prozessinnovationen präsentiert. Die kanadische Regierung war Platinsponsor. Am Wettbewerb, der eine umfassende Bewertung durch eine unabhängige Jury aus Branchenexperten beinhaltete, konnten Zulieferer teilnehmen, die Produkte, Verfahren, Materialien oder Dienstleistungen direkt an Pkw- oder Lkw-Hersteller liefern. Der Automotive News PACE Award wird weltweit als Branchenmaßstab für Innovation anerkannt.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidarsensor-Technologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-Lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die FAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über Lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

