München (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) beeindruckte auf der bauma 2019 mit einem breitgefächerten Angebot an effizienten, zuverlässigen und intelligenten Kranprodukten der Generation 4.0, die umweltfreundlichen Technologien sowie industrieführenden Intelligent Manufacturing (IM)- und Design-Standards große Bedeutung zukommen lassen.



Den Mittelpunkt der Ausstellungsstücke, die Zoomlion auf der bauma 2019 präsentiert, bilden sowohl der ZCC1300 Raupenkran sowie der ZRT850 Geländekran. Beide Modelle erhielten Lob für ihre garantierten Sicherheitsfunktionen, ihr intelligentes Kontroll- und Managementsystem sowie ihren angemessenen Preis.



"Wir hoffen, auf der bauma 2019 unsere leistungsstärksten Kranprodukte vorzustellen. Sie veranschaulichen Zoomlions außergewöhnliche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie unser kontinuierliches Streben nach Innovation, um den Entwicklungsprozess der Branche voranzutreiben. Unser Ziel ist es, unserer weltweiten Kundschaft unaufhörlich bessere und intelligentere Produkte bieten zu können", erklärte der Manager der Abteilung für Kranproduktion von Zoomlion.



Als erster chinesischer High-End-Gerätehersteller, der dazu in der Lage war, LKW-Aufbauten, Karosserien und Raupenkräne zu entwickeln und zu produzieren, konnte Zoomlion ein umfangreiches Produktportfolio an Auto-, Raupen-, All-Terrain-, Gelände- und LKW-Kränen erstellen, die allesamt weitreichend für Infrastrukturen, Hochgeschwindigkeitszüge, Häfen, Ölfeldanlaägen etc. eingesetzt werden.



Intelligent, belastbar und nachhaltig



Zoomlions ZCC1300 Raupenkran wurde auf der bauma 2019 sehnsüchtig erwartet. Er repräsentiert ein Modell der neuen Generation 4.0 von mittlerer Tragfähigkeit, das IM, intelligente Kontrolle und Informationsvernetzung integriert und darüber hinaus dem EU-Standard EN13000 entspricht. Warn- und Fehlermeldungen, die kumulative Arbeitsstatistik sowie Positionierung und Ausrichtung des Krans können bequem über Zoomlions mobile Anwendung gehandhabt werden.



Der ZRT850 Geländekran würde für den Einsatz bei Ölfeldprojekten konzipiert und verfügt über starke Funktionen, Widerstandsfähigkeit sowie eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Das Modell ist mit einem fortschrittlichen Feldbuskontrollsystem und Sicherheitswarnmechanismus ausgestattet, um Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt es über ein Schwerlast-Chassis, das mehrere Steuerungsmodi unterstützt, die entsprechend der jeweiligen Geländebedingungen gewählt werden können. Der ZRT850 hat das ANSI-Zertifizierungsverfahren in Nordamerika durchlaufen und verfügt über die CE-Zertifizierung der EU sowie über die EAC/CU-TR-Zertifizierung.



Mittlerweile haben auch Zoomlions Bau- und Hebemaschinerien mit dem höchsten Marktanteil die Führungsposition auf dem globalen Turmkranmarkt inne. Zoomlion stellt auf der bauma 2019 erstmals den T7020-12H vor, einen 4.0 Kran ohne Turmspitze, der auf den europäischen Markt zugeschnitten wurde. Es handelt sich hierbei um eine fortschrittliche Version von Zoomlions 2015 Flagship-Precast Concrete (PC)-Turmkran des Typs T7020, der von Zoomlions internationalem Ingenieur- und Technikerteam entsprechend individueller Kundenwünsche angefertigt wurde.



Zoomlion Willbert, das deutsche Unternehmen mit Marktposition Nr.1 auf dem europäischen High End-Kranmarkt, präsentiert auf der bauma 2019 seinen neuesten spitzenlosen Turmkran WT260, der sich durch eine hervorragende Hubleistung, Präzision und Sicherheitsfunktionen auszeichnet.



Informationen zu Zoomlion



Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das verfahrenstechnische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen nahezu 460 innovative Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn große Kategorien abdecken.



