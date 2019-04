Freiburg (ots) - In vielen demokratischen Ländern bedeuteten Korruptionsermittlungen gegen den Premierminister das Ende seiner Regierung. Nicht so in Israel, wo die Wähler Benjamin Netanjahus Likud-Partei erneut an die Spitze gewählt haben. Das zeigt, dass heute nicht demokratische Tugenden über Sieg oder Niederlage in Israel entscheiden. Es ist vor allem die Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Während Wahlverlierer Benny Gantz mit den Palästinensern über einen Frieden reden wollte, versprach Netanjahu, er wolle ganze jüdische Siedlungsblöcke in den besetzten palästinensischen Gebieten Israel einverleiben. Das dürften viele Siedler mit Freude gehört haben. [...] http://mehr.bz/pyy (BZ Plus)



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de