Zürich (ots) - Ärzte, Spitäler und andere

Gesundheitsorganisationen haben 2017 Gelder im Umfang von 162,6

Millionen Franken von der Pharmaindustrie bekommen. Grösster

Geldgeber ist mit 20,5 Millionen Novartis, gefolgt von Pfizer, Roche,

Bayer und BMS. Das zeigt eine Auswertung der von Pharmafirmen

offengelegten Daten, welche die «Handelszeitung» zusammen mit

«Beobachter», «Blick» und «Le Temps» durchführte.



Bei den Empfängern steht die europäische Onkologenvereinigung ESMO

mit Sitz in Lugano mit 10,3 Millionen an erster Stelle. Bei den

Unispitälern liegt mit 2,7 Millionen das Berner Inselspital an der

Spitze, gefolgt von den Unikliniken in Basel, Lausanne, Zürich und

Genf. Der Betrag der Zuwendungen, die offen gelegt wurden, ist erneut

gestiegen, und zwar um 8,2 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Grund war

ein Anstieg von 10,5 Millionen bei Forschung und Entwicklung auf 59,2

Millionen. Mehr als die Hälfte der Gelder (91 Millionen) ging an

Spitäler, Verbände und andere Gesundheitsorganisationen, 12,4

Millionen Franken direkt an einzelne Ärzte. Noch immer unbefriedigend

ist, dass ein Viertel der Ärzte ihre Zuwendungen der Pharmaindustrie

nicht öffentlich macht. Doch der Druck steigt: Grosszahler Novartis

verfährt schon seit 2016 nach dem Prinzip «no consent, no contract»;

man schliesst also keine Verträge mehr mit Ärzten ab, die sich der

Offenlegung widersetzen. Nun zieht auch Roche nach. Seit Februar

werden auch bei Roche nur noch Ärzte unter Vertrag genommen, die

transparent sind.



Die Offenlegung geht auf eine Transparenzinitiative des

Branchenverbandes Scienceindustries zurück, der sich bis jetzt 60

Unternehmen angeschlossen haben.



