Zertifiziertes Rechenzentrums-Designprogramm vermittelt bewährte Praktiken für Design, Bau und Betrieb von Rechenzentren

Rahi Systems ist eine Partnerschaft mit CNet Training eingegangen, um ein dreitägiges zertifiziertes Rechenzentrums-Designprogramm (Certified Data Center Design Program, CDCD) für ausgewählte Kunden und Anbieter anzubieten. Rahi bietet im Jahr 2019 acht Sitzungen an Standorten in den USA, Europa und Asien an.

Dieses einzigartige Programm komprimiert den fünftägigen CDCD-Kurs von CNet zu einer kompakten dreitägigen Sitzung. Es richtet sich an Personen, die an der täglichen Verwaltung bestehender Rechenzentrumseinrichtungen beteiligt sind oder die bewährten Praktiken bei der Planung neuer Einrichtungen besser verstehen wollen. Teilnehmer, die das Programm erfolgreich abgeschlossen haben, erwerben die branchenweit anerkannte professionelle Qualifikation der Stufe 5 BTEC und können die CDCD-Kennzeichnung in ihren Berufsbezeichnungen verwenden.

"Viele unserer Kunden wollen ihre Rechenzentren optimieren, um die Energieeffizienz zu verbessern und die heutigen Geschäftsanforderungen zu erfüllen", so Bill Muczko, geschäftsführender Vizepräsident für den Vertrieb bei Rahi Systems. "Das Programm von CNet adressiert diese Anforderungen direkt in Bezug auf die elektrische Verteilung, Kühlung, Verkabelung und andere Elemente der physischen Infrastruktur. Ein praxisnahes Beispiel führt die Teilnehmer durch den unternehmerischen Entscheidungsprozess sowie durch Projektinitiierung, Umfang, Implementierung und Inbetriebnahme. Das Verständnis dieses Rahmenwerks wird den Kunden dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen und die Zusammenarbeit mit den Experten von Rahi bei der Umsetzung ihrer Rechenzentrumsinitiativen zu intensivieren."

Die erste Sitzung wurde vom 5. bis 7. März in Fremont, Kalifornien, in Zusammenarbeit mit dem Anbieter für elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur Legrand abgeschlossen. Das Programm bietet den Anbietern nicht nur einen wertvollen Nutzen für die Kunden, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, die Geschäftsanforderungen und die Sorgen der Kunden im Rechenzentrum zu erkennen.

"Wir sind stolz darauf, mit Rahi zusammenzuarbeiten, um das CDCD-Programm an Mitglieder unseres Teams und an gemeinsame Kunden zu übermitteln", so Mike Johnston, Vizepräsident für Vertriebskanäle bei Legrand. "Dieses Training hilft Kunden, auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und beschleunigt das Design und den Aufbau ihrer Rechenzentrumsumgebung."

Weitere Informationen über das Programm und den kompletten Trainingsplan finden Sie unter: Rahi Systems CDCD-Programm.

Über Rahi Systems

Rahi Systems bietet eine Reihe von Lösungen und Dienstleistungen, welche die Kosten, die Leistung, die Skalierbarkeit, die Verwaltbarkeit und die Effizienz aktuell integrierter Umgebungen optimieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 durch Unternehmer mit tief greifendem Verständnis der Bedürfnisse und Probleme von IT-Dienstleistern, staatlichen Agenturen und Unternehmen ist die Firma aufgrund eines lösungsorientierten Ansatzes, des hervorragenden Supports und einer auf den Kundenerfolg ausgerichteten Kultur stetig gewachsen. Rahi hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, Indien, Hongkong, Singapur, China, der Türkei, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Japan und Australien.

