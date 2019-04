"Badische Neueste Nachrichten" (Karlsruhe) zu Finanzminister Scholz:

Merkel hat ihre Politik nie gründlich erklärt, Scholz tut es auch nicht. Die Zeiten verlangen heute aber mehr Erklärung denn je. Und so macht in Berlin die Deutung die Runde, dass die SPD die Stimmung der Koalition bewusst vergiften will, damit sie nach den drohenden Wahlniederlagen bei der Europawahl und den kommenden Landtagswahlen in Bremen und im Osten genügend Gründe hat, um die Große Koalition platzen zu lassen./zz/DP/mis

