Deutsche Konsum REIT tätigt Akquisitionen für über EUR 48 Mio. DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Deutsche Konsum REIT tätigt Akquisitionen für über EUR 48 Mio. 11.04.2019 / 07:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT tätigt Akquisitionen für über EUR 48 Mio. Broderstorf, 11. April 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen im März und April 2019 neun weitere Einzelhandelsimmobilien in Einzeltransaktionen erworben. Größtes Erwerbsobjekt ist das Nahversorgungs- und Einkaufszentrum "Montanushof" in Grevenbroich (NRW) mit rund 28.000 m² Mietfläche. Das im Jahr 1983 erbaute Center wurde 2004 vollumfänglich saniert und beherbergt u.a. die Ankermieter Kaufland (Schwarz-Gruppe), Adler, Rossmann, Woolworth, Deichmann, TEDi sowie eine Apotheke. Weiterhin betreibt Best Western ein Hotel in einem Gebäudeteil. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge (WALT) beträgt 7,0 Jahre, wobei die Ankermieter zum Teil deutlich längere Mietvertragslaufzeiten aufweisen. Die Jahresmiete beträgt derzeit rund EUR 2,2 Mio. Zusätzlich bietet der derzeitige Leerstand von 29% nach Einschätzung der DKR ein deutliches Wertschöpfungspotential, welches schrittweise realisiert werden soll. Weiterhin wurde das Nahversorgungszentrum "Altmark Forum" in Stendal (Sachsen-Anhalt) erworben. Das Objekt wurde 1995 erbaut und hat eine Mietfläche von ca. 12.100 m². Wesentliche Ankermieter sind hier ebenfalls Kaufland (Schwarz-Gruppe), TEDi, Woolworth, eine Apotheke sowie Ärzte und Physiotherapeuten. Das Objekt hat eine durchschnittliche Restmietlaufzeit von rund 6,5 Jahren und weist aktuell einen Leerstand von 13% der Flächen auf. Die Jahresmiete beträgt rund EUR 0,9 Mio. Die sieben weiteren Akquisitionen umfassen die folgenden drei Nahversorgungszentren und vier Lebensmitteldiscounter und generieren eine Jahresmiete von rund EUR 1,5 Mio. bei Restmietlaufzeiten zwischen drei und mehr als sieben Jahren und sind nahezu vollvermietet: - Nahversorgungszentrum "Portitz-Treff" in Leipzig (Sachsen) mit rund 7.400 m² Mietfläche u.a. mit den Mietern Thomas Philipps, KIK, TEDi, einem Lebensmittel- sowie einem Getränkemarkt und weiteren Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, - Nahversorgungszentrum "Weyhegarten" in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) mit einer Mietfläche von rund 4.000 m² und u.a. dem Ankermieter EDEKA sowie einer Sparkasse, Apotheke, Ärzten und Physiotherapeuten, - Nahversorgungzentrum in Wunsiedel (Bayern) mit rund 2.500 m² Mietfläche mit dem Lebensmitteleinzelhändler Norma, einer Bäckerei und einem Schuhgeschäft sowie - Lebensmitteldiscounter in Mülsen St. Jacob, Königsbrück und Wurzen (alle in Sachsen) sowie in Wolfen (Sachsen-Anhalt) mit jeweils rund 1.200 m² Mietfläche und den Ankermietern Netto und Diska (EDEKA) Das Investitionsvolumen für alle neun Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 58.000 m² beträgt EUR 48,5 Mio. bei einer Jahresmiete von insgesamt rund EUR 4,7 Mio. Die Nutzen- und Lastenwechsel werden im Mai, Juni und Juli 2019 erwartet. Damit ist das Immobilienportfolio der Deutsche Konsum im Geschäftsjahr 2018/2019 bereits um 29 Immobilien im Ankaufsvolumen von rund EUR 118 Mio. gewachsen. Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 118 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 690.000 m² und einem Bilanzwert von rund EUR 540 Mio. sowie einer Jahresmiete von rund EUR 46 Mio. Darüber hinaus befindet sich die DKR in konkreten Ankaufsprozessen und erwartet in Kürze weitere Aquisitionen. Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 118 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von rund EUR 46 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 