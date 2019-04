The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1885506813 TOYOTA M.CRD 18/25 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1972557737 LG CHEM 19/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1981823542 GLENCORE FI. 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1982196815 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/21DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1982725159 ERSTE GP BNK AG 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA TYMA XFRA CA08650L1094 BESSOR MINERALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA WCF XFRA CA98143W1014 WORLD CLASS EXTRA. EQ00 EQU EUR N

CA E65F XFRA GB00BJVJZD68 ENSCO ROWAN CL.A DL -,10 EQ00 EQU EUR Y

CA VZ1 XFRA SG1N31909426 COMFORTDELGRO EQ00 EQU EUR N

CA 4ARB XFRA US0094112085 AIRMEDIA GROUP ADR 10 EQ00 EQU EUR N

CA PBNN XFRA US02155X1063 ALTERITY THERAPEUT.ADR/60 EQ00 EQU EUR N