The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2NB841 DZ HYP PF.R.397 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR430 HUBER AUTOM. ANL.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSB16 FCR IMMOBILIEN ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHP3 DZ BANK CLN E.9647 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHQ1 DZ BANK CLN E.9648 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHR9 DZ BANK CLN E.9649 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z93 LB.HESS.THR.IS.04B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30T2 LB.HESS.THR.CARRARA04N/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WU9 LB.HESS.-THR.IS.19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WV7 LB.HESS.-THR. IHS 19/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13A09 LBBW STUFENZINS 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13A17 LBBW STUFENZINS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13A25 LBBW STUFENZINS 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM683 SCHLW-H.SCHATZ.19/28 A1 BD02 BON EUR N

CA XFRA ES0000106635 PAIS VASCO 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013414919 ORANO 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US563469UU76 MANITOBA 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US89236TFX81 TOYOTA M.CRD 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USU85440AD49 STAPLES INC 19/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU85440AE22 STAPLES INC 19/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USY52758AC63 LG CHEM 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USY52758AD47 LG CHEM 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1843437382 INEOS FIN. 19/26 144A BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1843437549 INEOS FIN. 19/26 REGS BD02 BON EUR N