FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

STDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS 0.000 %

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.351 EUR

DEDR XFRA LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. 0.230 EUR

DEDQ XFRA LU0124427773 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCE 0.190 EUR

DEDP XFRA LU0124427344 DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM 0.160 EUR

4N33 XFRA LU0098472607 DEKASTRUKTUR: CHANCE 0.190 EUR

FKQ1 XFRA LU0271177593 DEKA-GL CONVERGENCEAKT.TF 0.360 EUR

DEDF XFRA LU0185901070 DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE 0.250 EUR

DEDH XFRA LU0185900775 DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM 0.180 EUR

DEDA XFRA LU0185900692 DEKASTRUK.:4ERTRAGPLUS IN 0.170 EUR

DEDM XFRA LU0109012277 DEKASTRUKTUR: 2 CHANCEPL. 0.160 EUR

DEDL XFRA LU0096429609 BEROLINACAP. PREMIUM 0.210 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.426 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.080 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.419 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.151 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.115 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.417 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.851 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.186 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.142 EUR

FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.044 EUR

MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.053 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.497 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.355 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.284 EUR

NVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.112 EUR

SIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.112 EUR

SDV XFRA SE0000112385 SAAB AB B SK 25 0.431 EUR

IHCB XFRA NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 0.328 EUR

KPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.080 EUR

FK8U XFRA DE000DK1CJP5 DEKASTRUKTUR: 5 CHANCE 0.530 EUR

AS7 XFRA KYG040111059 ANTA SPORTS PROD. HD-,10 0.032 EUR

XFRA DE000HLB4EN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/17 0.001 %