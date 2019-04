FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US0094111095 AIRMEDIA GROUP ADR 2

U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25

ZEE XFRA CH0148052126 ZUG ESTATES HLDG B SF 25

OBH XFRA CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1

XFRA CA8977731071 TROYMET EXPLORATION

XFRA US7397272045 PRANA BIOTECHNOLOG.ADR/60

RC0 XFRA GB00B6SLMV12 ROWAN COMPANIES PLC

CFS1 XFRA MXP2861W1067 COCA-COLA FEMSA L

N3R XFRA IM00BDD7WV31 NEPI ROCKCASTLE EO -,01