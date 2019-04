FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MTXN XFRA DE000A2TSRN3 MTU AERO ENGINES NEUE NA

JGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

HGUA XFRA CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25

KUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8

TNSN XFRA CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5

5AM XFRA AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD

0HG XFRA CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1

7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10

SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1