Die erneute Gewinnwarnung kostete gestern 10 Prozent Kursverlust. Doc Morris gehört zum Konzern. Umstritten ist weiterhin, ob das Geschäftsmodell Apotheke über Online-Shopping nachhaltig funktioniert. Beratung wie in einer normalen Apotheke ist unmöglich. Dann reicht das Online-Shopping nicht aus, um einen dauerhaften Käuferkreis zu binden. In der Menge ist das möglich, doch in den Preisen fragwürdig. Wir verzichten auf Investitionen in SHOP APOTHEKE EUROPE wegen Unklarheit der Perspektiven.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info