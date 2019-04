Medienmitteilung vom 11. April 2019

Poenina schliesst Geschäftsjahr 2018 mit sehr guten Ergebnissen ab

Die poenina Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 wie prognostiziert mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Im Zentrum des Geschäftsverlaufs steht der erfolgreiche Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe im vierten Quartal 2018. Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 1.70 pro Aktie. Durch die verstärkte Position im Markt blickt das Management weiterhin positiv in die Zukunft.

Dank der stabilen Nachfrage im Bereich Gebäudetechnik und dem konstant guten Auftragseingang konnte Poenina die relevanten Kennzahlen wie erwartet verbessern. Im Berichtsjahr wird die Inretis Gruppe erstmals ab dem 5. November 2018 konsolidiert, was die Erhöhung des Betriebsertrags und des EBIT sowie die Zunahme der Anzahl Mitarbeitenden um 115% von 457 auf 984 per 31. Dezember 2018 erklärt. Der Gewinn pro Aktie ging um 17% auf CHF 2.81 zurück, da die Aktienstückzahl im Rahmen der Kapitalerhöhungen im Jahr 2018 von 2'500'000 auf 3'991'050 erhöht und die Kennzahl auf Basis der durchschnittlichen, zeitgewichteten Anzahl der ausstehenden Aktien berechnet wurde. Die Vergleichsinformationen 2017 wurden in Abstimmung mit SIX Exchange Regulation angepasst (siehe Geschäftsbericht 2018, Kapitel "5.5.2.5 Restatement"). Diese Anpassungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis sowie das ausgewiesene Eigenkapital.

Kennzahl 2018 2017 Veränderung in % Betriebsertrag CHF 158.5 Mio. CHF 123.2 Mio. +29% EBITDA CHF 10.9 Mio. CHF 9.2 Mio. +18% EBIT CHF 10.1 Mio. CHF 8.7 Mio. +16% Gewinn CHF 7.8 Mio. CHF 7.2 Mio. +8% Gewinn pro Aktie CHF 2.81 CHF 3.38 -17%

Zusammenschluss mit Inretis

Durch den Zusammenschluss mit Inretis sind die Kernkompetenz-Gesellschaften Lauber IWISA AG, Willi Haustechnik AG, Ospelt Haustechnik AG, Scherrer Haustechnik AG und Spescha Haustechnik AG sowie die im Nebenkompetenzbereich tätige ELIMES AG zur Poenina gestossen. Zusätzlich zu den bisher ausgewiesenen Segmenten bietet die Lauber IWISA AG Leistungen im Anlagenbau und die Willi Haustechnik AG Leistungen in der Elektrotechnik an. Poenina hat die beiden Bereiche als Nebenkompetenzen aufgenommen und weist diese im Geschäftsbericht 2018 separat aus.

Ausschüttung an Aktionäre

Das erfolgreiche Geschäftsjahr hat den Verwaltungsrat dazu veranlasst, der Generalversammlung vom 22. Mai 2019 eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 6.8 Mio. (CHF 1.70 pro Aktie) zu beantragen.

Optimistischer Ausblick

Es wird auch in naher Zukunft mit wachsenden respektive stabil hohen Investitionen im Hochbausegment gerechnet, was auf eine anhaltend erfreuliche Auftragslage schliessen lässt. Erfreulicherweise kann die poenina Gruppe, nebst kurzfristigen Serviceaufträgen, nach wie vor einen Auftragsvorrat von rund einem halben Jahr verzeichnen. Poenina beabsichtigt, die Wachstumsstrategie weiterzuverfolgen und die geografische Präsenz in der Schweiz in den nächsten Jahren mittels Ergänzungsakquisitionen weiter zu verdichten. Durch die verstärkte Position im Markt und die dadurch zu erzielenden Synergien blickt das Management weiterhin positiv in die Zukunft.

Dank

Ein grosser Dank gilt sowohl den langjährigen als auch den neu dazugestossenen Mitarbeitenden der poenina Gruppe, die tagtäglich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Firmengruppe beitragen. Zudem danken wir unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 15 Gesellschaften an 26 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2018 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 158.5 Mio. und einen EBITDA von CHF 10.9 Mio. erwirtschaftet und 984 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

