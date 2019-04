Lösungen für den Energietransport

Eine großtechnische Speicherung von Strom ist bisher jedoch nicht möglich. Der Stromtransport über Hochspannungstrassen bringt hingegen seine eigenen Probleme mit sich, technischer wie auch politischer Natur. Um dieses Problem zu lösen, setzen Power-to-X-Verfahren an: Sie nutzen überschüssigen Strom, um Energieträger wie Wasserstoff zu erzeugen.

Ein geeignetes Verfahren ist Elektrolyse von Wasser, um die dynamisch schwankende und nutzbare Menge von Strom aus Wind- und Sonnenenergie in Form von Wasserstoff zu speichern. Der damit gewonnene Wasserstoff kann dann entweder direkt in die Gasinfrastruktur eingespeist werden. Alternativ lässt er sich in weiteren Verfahrensschritten wie der sogenannten Methanisierung zusammen mit Kohlendioxid in Brenngase wie Methan (Power-to-Gas) oder Benzin und Diesel (Power-to-Liquid) umwandeln. Auf diese Weise können synthetische Energieträger erzeugt werden, die auch über herkömmliche Transportwege, etwa mit Pipelines oder Tankwagen, zu den Bedarfsstellen gelangen können. Mit Power-to-X-Anlagen wird also in Spitzenzeiten Strom bezogen und in andere Energieträger umgewandelt.

Das gängigste und wirtschaftlichste Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser ist die alkalische Elektrolyse. Dazu wird wässrige Kalilauge als Elektrolyt auf der Anode und Kathode im Kreis ...

