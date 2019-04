DR. HOENLE zeigt heute die absolut interessanteste charttechnische Ausgangslage. Dieser Spezialist für industrielle UV-Technologie hat die bekannten Korrekturen, ähnlich wie alle anderen, absolviert. Bei rund 50 Euro kommt es auf den letzten Euro nicht an. Alles Nähere dazu lesen Sie in der AB an diesem Wochenende als "Special Situation".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info