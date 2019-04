Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7100 Pence belassen. Mit Blick auf die Produktumsätze des Pharmakonzerns stimme er mit den durchschnittlichen Markterwartungen überein, beim Gewinn je Aktie liege er mit seinen Prognosen wegen geringerer Einnahmen durch Veräußerungen aber darunter, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken neuen Produkteinführungen dürften der Aktie am Berichtstag aber etwas Auftrieb geben, so der Experte./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 14:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-04-10/23:26

ISIN: GB0009895292