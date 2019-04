JDC Group AG: JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. übernimmt Stuttgarter Investmentpool KOMM DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges JDC Group AG: JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. übernimmt Stuttgarter Investmentpool KOMM 11.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. übernimmt Stuttgarter Investmentpool KOMM - Jung, DMS & Cie. hat 100% der Gesellschaftsanteile des Investmentpools KOMM Investment & Anlagenvermittlungs GmbH erworben - Stärkung des Jung, DMS & Cie.-Investmentgeschäftes - Mit KOMM gewinnt JDC rund 250 Vertriebspartner und rund 550 Millionen Euro Assets under Administration hinzu - Die neue JDC-Tochter und ihre Vertriebspartner können künftig alle Programme und Tools wie z.B. das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM und viele weitere Vorteile nutzen Die Jung, DMS & Cie.-Muttergesellschaft JDC Group AG hatte vor wenigen Monaten gemeldet, die Konsolidierung im Segment Maklerpools vorantreiben zu wollen. Erstes kleines und feines Investment ist der Stuttgarter Maklerpool KOMM. Um das JDC-Investmentgeschäft weiter zu verstärken, hat die Jung, DMS & Cie. AG 100% der Gesellschaftsanteile der KOMM Investment & Anlagenvermittlungs GmbH mit Sitz in Stuttgart gekauft. Der Erwerb wurde sofort vollzogen. Neuer Geschäftsführer der KOMM wird Oliver Lang, für den Investmentbereich zuständiger Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG. Dem bislang durch Gerd Walter inhabergeführten Pool sind derzeit rund 250 Vermittler angeschlossen, die überwiegend mit einer Zulassung nach § 34f der Gewerbeordnung tätig sind. Insgesamt hat die KOMM rund 550 Millionen Euro Assets under Administration. Das bisherige, sehr erfolgreiche Geschäftsmodell und die zum Teil jahrelange Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern der KOMM Investment sollen sich durch die Übernahme durch JDC nicht ändern. Auch der bisherige Inhaber und die Integrationsfigur Gerd Walter bleibt der KOMM Investment erhalten und will für einen reibungslosen Übergang zur Jung, DMS & Cie.-Gruppe sorgen. "Geplant ist jedoch", so der neue KOMM-Geschäftsführer Oliver Lang, "dass die Vertriebspartner der KOMM Investment ab sofort alle Angebote von JDC, wie z.B. das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM, die White-Label-Versionen der JDC-App allesmeins, den JDC-Robo Advisor easyROBI sowie die modernen Investmentabwicklungstools der Gruppe nutzen können. Bei Bedarf stehen den KOMM- Partnern darüber hinaus auch alle Versicherungsdienstleistungen der JDC zur Verfügung." "Die KOMM Investment & Anlagenvermittlungs GmbH ist für uns eine echte Bereicherung im Investmentbereich", bekräftigt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie. "Wir freuen uns, mit der KOMM ein großartiges Team erfahrener Investmentvermittler für die Gruppe zu gewinnen. Der Erwerb wird zu einer deutlichen Verbesserung unserer Marge im Anlagesegment führen", so Grabmaier weiter. Der bisherige Inhaber der KOMM Investment Gerd Walter ist sich sicher: "Auch als Teil von Jung, DMS & Cie. werden wir unsere Kultur und unsere Werte, die uns in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht haben, weiterleben. Die Anbindung an ein großes Unternehmen wie Jung, DMS & Cie. mit ihren innovativen IT-Möglichkeiten sind ein enormer Vorteil für uns", betont Walter. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!" Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Euro Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.jdcgroup.de. Kontakt: JDC Group AG
Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 890 5750
E-Mail: funke@jdcgroup.de

11.04.2019